Conselho Regional de Odontologia interdita CEO da Ribeira

Fotos: Artur Dantas

A principal reclamação por parte dos profissionais que trabalham no prédio estava ligada ao risco constante de desabamento do teto, caso que foi agravado pelas chuvas de abril e pela última, na madrugada do domingo para a segunda-feira (11). Nas precipitações de fevereiro, a direção do CEO já havia interditado oito dos 14 consultórios do prédio.De acordo com o presidente do Soern, Ivan Tavares, os atendimentos foram interrompidos pela falta de condições físicas. Ele citou a gravidade da situação ao relatar que uma das salas está com uma abertura no teto depois que o gesso cedeu às águas. A parte restante está tomada pelo mofo. Para ele, a continuidade no atendimento era “uma morte anunciada”.Tavares explicou que a reforma do prédio era requisitada desde a gestão anterior, mas que a atual administração se comprometeu com o CEO. “Na época da campanha, nos reunimos com todos os candidatos a prefeito e colocamos a gravidade da situação. A prefeita em exercício garantiu que a reformar seria feita. Isso teria que ser prioridade zero no programa de gestão”, disse o presidente.Ao todo, 38 profissionais e mais 22 funcionários de apoio atendem no Morton Mariz. A paralisação para a reforma não tem data prevista para ser finalizada, mas os números do já podem ser contabilizados. Cerca de mil atendimentos semanais deixarão de ser feitos no CEO, o que pode ser considerado como um “prejuízo imenso para a população” de acordo com o Sindicato dos Odontologistas.Com a interdição do prédio, os pacientes estão sendo remanejados para bairros como Mãe Luiza ou Cidade da Esperança, Pajuçara e Satélite, unidades que também realizam os atendimentos de urgência. Além do CEO situado na Cidade da Esperança, a capital possuiu outra unidade no Centro Clínico da zona Norte.Na próxima quinta-feira (14), o CRO e o Soern participam de uma reunião com representantes da Prefeitura do Natal para detalhar a reforma no prédio. De acordo Ivan Tavares, será proposto que o conselho e o sindicato participem diretamente dos planos da obra para que sejam executados em caráter definitivo e não paliativo.A proposição tem por finalidade, também, a extensão nos atendimentos que podem ser ampliados com uma sala para drenagem e outra pra traumas bucomaxilofaciais sem trauma craniano.