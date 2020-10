Luiz Carlos defende entrada do PMDB na prefeitura

Elpídio Júnior Luiz Carlos: cargos sim, mas só depois de alguns meses.

A discussão, entretanto, foi adiada depois que o senador Jarbas Vasconcelos sacudiu o partido com declarações à imprensa nacional de que o PMDB seria fisiologista, e a maior parte de seus membros, corruptos.“Queremos entrar no governo, mas só daqui a alguns meses, quando houver uma nova reforma administrativa. Não queremos ser confundidos com o que o senador disse à imprensa”, afirmou o vereador.Luiz Carlos elogiou a mudança de postura da prefeitura depois que os vereadores reclamaram da falta de participação do PMDB nas decisões administrativas. “Agora estamos sendo convidados para visitar as Secretarias e as comunidades”.Apesar de se considerar satisfeito com a participação, o peemedebista reclamou novamente da falta de informações sobre a Reforma Administrativa. Em entrevista aoontem (11), o outro vereador do PMDB na Câmara, Hermando Morais, também se disse insatisfeito com a falta de comunicação da prefeitura em relação ao projeto.O líder da prefeitura na Câmara Municipal, Enildo Alves (PSB) declarou hoje, durante o, que Micarla de Sousa passará aos 21 vereadores o conteúdo do projeto em 20 de março.