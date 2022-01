Campanha de vacinação para idosos é prorrogada

A Campanha Nacional de Vacinação do Idoso foi prorrogada até o dia 29 de maio. O Ministério da Saúde decidiu estender o prazo por não ter alcançado a meta nacional, de 80% da população-alvo.

De acordo com o ministério, até o momento, aproximadamente 11 milhões de idosos foram vacinados, o que representa 57,61% da população idosa do país. O objetivo é vacinar 15,5 milhões de pessoas com 60 anos ou mais.

As secretarias estaduais e municipais de Saúde devem intensificar as mobilizações e atualizar o sistema de informação do ministério até o último dia de campanha. Segundo o Ministério da Saúde, ações específicas foram desenvolvidas para que as áreas rurais atingidas pelas enchentes sejam atendidas.

A vacina é gratuita e está disponível em cerca de 65 mil postos de vacinação em todo o país.