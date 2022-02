Faltou força à bancada potiguar para minimizar os prejuízos das fortes chuvas

Cedida Para o deputado Fábio Faria, coordenador da bancada, outros fatores influíram

Por causa da demora no envio destes recursos e do valor encaminhado para cá, a participação dos deputados federais e senadores acabou sendo criticada pela falta de interesse e influência dos parlamentares em pressionar o Governo.A deputada petista Fátima Bezerra reconheceu que o Governo Federal poderia ter colaborado de forma mais atuante no envio de recursos ao Rio Grande do Norte, mas afirmou que a situação não deve se repetir em 2009."Realmente, o que o Governo enviou foi uma parcela ínfima da necessidade do Estado, mas vamos olhar pra frente, nos unir e cobrar as ações federais. No entanto, acredito que a presença do ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira, esta semana sobrevoando o vale do Açu, já é um avanço.Ele acompanhou de perto toda a situação conversando com os desabrigados, com os prefeitos e a própria governadora Wilma de Faria. Também não é hora de fazer proselitismo político, mas unir esforços e cobrar iniciativas firmes e ágeis do Governo Federal", ressaltou a deputada.Atualmente, a bancada potiguar conta com 11 parlamentares no Congresso Nacional, sendo oito deputados federais e três senadores. Também vale lembrar que, no ano passado, o presidente do Senado era o potiguar Garibaldi Alves Filho (PMDB), responsável por comandar uma das principais cadeiras em Brasília. Porém, mesmo assim os recursos não vieram.Na Câmara Federal, dos oito deputados, seis formam a bancada aliada ao Governo. Entre eles, está um dos líderes do maior partido na Câmara, o deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB), que tem muita influência política e um bom trâmite entre os parlamentares e a Presidência da República. Mesmo assim, só foram enviados R$ 7 milhões.Segundo o coordenador da bancada potiguar na Câmara Federal, deputado Fábio Faria (PMN), os parlamentares fizeram, sim, o seu trabalho, mas segundo ele não depende apenas da força política de deputados e senadores o envio de recursos extras para situações emergenciais como esta, por exemplo. Depende de muitas outras ações, inclusive do envio de projetos do Estado e dos municípios, de acordo com a exigência do Governo Federal."Nosso papel é pressionar o Governo. Mas esses recursos extras não dependem de emendas dos parlamentares, são recursos extras. Por isso acredito que não é culpa da bancada. Afinal ela está e sempre esteve unida em prol do Estado para encontrar soluções viáveis que possam amenizar danos como os das enchentes. E este ano teremos que nos unir muito mais. Mesmo assim, os processos são muito mais complexos que a força política possa alcançar", lembrou Fábio Faria.A governadora Wilma de Faria também se pronunciou sobre a falta de apoio do Governo Federal, destacando a urgência na liberação de recursos para atendimento as vítimas e externou a preocupação para que não haja a mesma demora na liberação do dinheiro como ocorreu no ano passado."Em 2008 pedimos R$ 98 milhões do governo federal para cobrir parte dos prejuízos provocados pelas chuvas e somente R$ 7 milhões foram efetivamente liberados meses depois das inundações. Não podemos permitir que o mesmo aconteça este ano porque as famílias atingidas não podem esperar", salientou.