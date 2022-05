Mercado de Petrópolis inaugura espaço cultural Feira de Artes e Antiguidades, shows e livros comemoram a novidade nesta quarta-feira (20).

O mercado de Petrópolis inaugura nesta quarta-feira (20) boxes culturais com música durante toda a noite. Haverá também, ao longo do dia, uma Feira de Artes e Antiguidades e relançamento de livros sobre cinema editados pelo Sebo Vermelho.



Às 18h quem se apresenta é Khrystal com uma apresentação de 40 minutos, bem como as demais atrações da noite. Camilo Lemos e Projeto Pau e Lata seguem a programação.

Babal e Lívio Oliveira apresentam o CD Cineclube a partir das 20h. Depois disto é a vez das performances do Circo Tropa Trupe para esperar Diogo Guanabara e Macaxeira Jazz, que também dividirá o palco com Camila Masiso.



Terão espaços no mercado, Cineclube Natal (box 51), Sebo Lisboa (box 26), Pub Papo Furado (box 19) e Sebo Cata-Livros (box 8). Os box DS TEC- Software Livre (24) e Oficina Willame Galvão (25) serão revitalizados.