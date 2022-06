América defenderá tabu hoje a noite no Machadão Em seis jogos entre América e Paraná, são três vitórias do América, um empate e duas derrotas.

América e Paraná medem forças na noite desta sexta-feira, às 21h, no Machadão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. No que depender do retrospecto dos confrontos, o alvirrubro leva vantagem em cima do tricolor paranaense.



Em seis jogos entre América e Paraná, são três vitórias do América, um empate e duas derrotas. Os times se enfrentaram quatro vezes na 1ª divisão e duas na 2ª. Uma característica do embate é a grande quantidade de gols marcados.



Apenas uma partida terminou no 0 x 0. Por outro lado, tivemos três 3x2. Confira o retrospecto dos confrontos:



17.09.97 - Paraná 0x0 América - Série A

05.08.98 - Paraná 3x2 América - Série A

06.07.07 - Paraná 0x1 América - Série A

04.10.07 - América 3x2 Paraná - Série A

27.06.08 - América 3x2 Paraná - Série B

23.09.08 - Paraná 2x1 América - Série B



04/10/2007: América 3x2 Paraná

Gols: Wesley Brasília (2) e Eduardo para o América; Josiel e Adriano para o Paraná

Árbitro: Paulo César de Oliveira (SP)

Renda: R$ 28.275,00

Público pagante: 2.400

Tipo: Série A



27/06/2008: América 3x2 Paraná

Gols: Róbson, Souza e Saulo para o América; Giuliano e Gílson para o Paraná

Árbitro: Êmerson Batista da Silva (PB)

Renda: R$ 34.025,00

Público pagante: 2.575

Tipo: Série B