Atlético busca vitória no segundo clássico da decisão

Site do Atlético Mineiro Fabiano está ansioso para fazer sua estreia no jogo deste domingo

Atlético x Cruzeiro

Motivo: 2º jogo da final do Campeonato Mineiro

Data: 3/5/2009

Hora: 16:00

Local: Belo Horizonte (MG)

Estádio: Mineirão

Árbitro: Leonardo Gaciba (Fifa-RS)

Auxiliares: Carlos Berkenbrock (SC) e Katiuscia Mendonça (ES)

A partida marcará a estréia do volante Fabiano, que teve sua escalação confirmada pelo técnico Emerson Leão. O time também terá a presença do atacante Éder Luis, que cumpriu suspensão no primeiro jogo da final.“O mais importante é vencer para a torcida ver que a gente tem qualidade, que o resultado foi injusto. A torcida vai ver um time diferente, um time que vai pegar o Cruzeiro da maneira que o Atlético sempre jogou”, garante Éder Luís.Diante dos desfalques do volante Renan e dos zagueiros Werley e Leandro Almeida, suspensos, Leão deverá promover a entrada de Marcos Rocha na lateral direita, Rafael Miranda no meio-campo e Welton Felipe na zaga.”É uma questão de dignidade e honra defender bem as cores do Atlético e vamos procurar fazer um grande jogo. Vamos fazer de tudo para reverter a situação, com trabalho e empenho. Vamos mostrar uma outra atitude para tentar conseguir o resultado positivo”, afirma Welton Felipe.O Galo detém a maior goleada da história do clássico. Em 27 de novembro de 1927, também pelo Estadual, o time atleticano superou o rival pelo placar de 9 x 2, no estádio Otacílio Negrão de Lima, antigo campo do América-MG. Os gols foram marcados por Said (3), Mário de Castro (2), Jairo (3) e Getúlio.Leão afirma que os jogadores devem ter tranqüilidade para buscar o resultado positivo no clássico. “Tem momentos que você não esperava, mas ele acontece e só acontece no futebol. Então, você tem que estar também preparado para ajudar esse momento. Logicamente, isso passa, principalmente, pela coletividade dos jogadores e eles estão bem conscientes disso. Um pouco silenciosos, preocupados talvez e é certo isso, mas confiantes de que dão conta do recado”, comenta o treinador.