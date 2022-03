Luiz Gadelha e Gabriel Souto formam banda Show de estreia da banda Onofre será hoje (14) no Budda Pub.

A estreia da banda Onoffre será nesta quinta-feira (14) às 22h em festa que integra o Projeto Quinta Experimental, que vem sendo realizado todas as quintas-feiras no Budda Pub.



O grupo é novo, mas seus componentes já são bem conhecidos em Natal. Luiz Gadelha e Gabriel Souto começaram a parceria artística quando foram convidados para a produção e direção musical de alguns eventos, como o Prêmio Diário de Natal e o Prêmio Marcas que Marcam.



Esse encontro aprofundou a sintonia e o desejo de continuar experimentando o diálogo que deu tão certo e se “oficializou” com a formação da banda. Assim, uniram seus conhecimentos, criatividade, entusiasmo, juventude e amizade, gerando um produto artístico próprio e contemporâneo.



Os dois ganham mais um destaque com a formação da banda Onoffre e a gravação do CD Onoffre Machine produzido quase integralmente pela própria banda, uma vez que Luiz e Gabriel assinam as composições, os arranjos, as gravações, a mixagem, a produção musical e até mesmo a arte gráfica. O CD será pré-lançado no show.