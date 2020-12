Natal sediará encontro para discutir royalties

Cedida Nelson Narciso, Diretor da Agência Nacional do Petróleo (ANP)

O evento terá por objetivo esclarecer os prefeitos, especialmente os recém-empossados, sobre como funciona o mecanismo de incidência, cálculo e distribuição dos royalties.O Governo do Estado também espera mobilizar as prefeituras para que acompanhem as mudanças com relação ao pagamento do imposto que tramitam no Congresso Nacional.O evento terá a presença do Diretor da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Nelson Narciso, do Secretário de Energia Jean-Paul Prates, do Secretário de Planejamento e Finanças Vagner Araújo, do Secretário de Tributação João Batista Soares, do Secretario de Trabalho e Ação Social Fabian Saraiva, e do Secretário de Articulação com os Municípios Claudio Porpino.