Governadora dá posse a três novos auxiliares nesta quinta Raimundo Fernandes, Cláudio Porpino e Damião Pita assumem os novos cargos amanhã.

A governadora Wilma de Faria dá posse nesta quinta-feira (16) a três novos auxiliares. Tomam posse o novo secretário de Articulação com os Municípios, deputado estadual Raimundo Fernandes, substituindo Claudio Porpino, que deixa a pasta para assumir a presidência da Emprotur, em substituição a Armando José, o próprio Claudio Porpino e Damião Pita, que passa a ocupar agora a presidência da Companhia Estadual de Habitação (Cehab).



A solenidade de posse está marcada para as 11h, no auditório da Secretaria de Educação. Estes três, eram os últimos anunciados por ela que faltavam ser oficialmente empossados em seus respectivos cargos.



Na semana passada, a governadora Wilma de Faria já havia dado a posse a outros seis novos auxiliares: Francisco Segundo de Paula, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico Vagner Araújo, no Gabinete Civil do Governo do Estado Nélson Tavares, na Secretaria de Planejamento Dâmocles Trinta, na Secretaria de Infra-estrutura Walter Gasi, na Caern, e Marco Aurélio Almeida, no Idema.