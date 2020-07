Eficiência e competitividade definem sobrevivência de empresas no setor

Fotos: Zenaide Castro e Vlademir Alexandre

São dois reflexos da mesma crise: a queda do preço do produto e a subida do dólar. "Sentimos as dificuldades e a mudança no mercado do mundo inteiro, mas vamos fazer o quê? Parar? Desistir do negócio que levamos toda a vida para construir e consolidar? Afinal, são 27 anos de trabalho e 750 funcionários", afirma o empresário.A Camanor vende 90% de sua produção para o mercado externo, especificamente para a França e a Espanha. Em 2008, das 9.200 toneladas de camarão produzidas e exportadas no Brasil, 6.039 toneladas foram do Rio Grande do Norte. Desse total, a Camanor foi a responsável por 4.361 toneladas, o que representou 72,21% do volume de exportações do estado.O camarão é produzido em três fazendas - nos municípios de Porto do Mangue, Guamaré e Barra de Cunhaú. Na exportação, o padrão de qualidade é mais rigoroso que para a comercialização no mercado interno.Por exemplo, geralmente é exigido o camarão de tamanho médio, pesando cerca de 12 gramas e com cabeça. "A cabeça mostra se o camarão está fresco. O fato de o camarão estar sem a cabeça ajuda a camuflar se o produto não apresentar boa qualidade", explicou Jost.Na opinião do empresário, a situação não é muito boa, mas não é desesperadora. Afinal, a crise está sendo sentida por todos os países e não há perspectiva de melhora a curto ou médio prazo."Acredito que só deverá haver alguma melhoria no quadro mundial por volta de 2010. O que temos que fazer é produzir mais, sermos mais eficientes e competitivos", destaca, estimando que em 2009 a empresa consiga exportar a mesma quantidade de camarão do ano passado.Os maiores mercados concorrentes são a Ásia e o Equador. Para vencer a concorrência, a empresa aposta na logística entre a pesca e o processamento, ganhando vantagem em termos qualitativos.O inverno do ano passado prejudicou a produção de camarão no Rio Grande do Norte. Vários produtores tiveram as fazendas alagadas. Para este ano, a expectativa também é de fortes chuvas, que poderão acarretar novos problemas.No caso da Camanor, a empresa não sofreu alagamento, mas a Fazenda Peixe Boi, localizada em Porto do Mangue, passou seis meses sem acesso por terra, apenas por meio de balsas arrendadas.A empresa reconstruiu a ponte, mas o receio é que, com as chuvas deste ano, que já estão começando, o problema se agrave. Segundo Werner Jost, o Governo do Estado nada fez e alega que não recebeu verbas federais para isso.