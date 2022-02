Delegacia de Plantão registra duas mortes durante a noite Dois homens foram encontrados mortos no bairro de Mãe Luiza, em Natal, e Campo da Mangueira, em Macaíba.

A Delegacia de Plantão da zona Sul registrou duas mortes na noite desta segunda-feira (11) e madrugada desta terça-feira (12). Dois homens, sendo um deles sem sem identificação, foram encontrados mortos no bairro de Mãe Luiza, em Natal, e Campo da Mangueira, em Macaíba.



De acordo com a polícia, os dois foram assassinados. Em Macaíba, o homicídio foi registrado por volta das 21h. Em seguida, os agentes da Plantão zona Sul foi até o local do clube, mas, não conseguiram colher muitas informações.



Em Mãe Luiza a situação também foi semelhante. O crime foi registrado na madrugada, no entanto, os populares não souberam dar detalhes. Rodrigo Eduardo Silva foi executado por um homem não identificado, na rua Camaragibe.



Os dois corpos foram levados ao Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep) e devem ser liberados na manhã desta terça-feira.



*Atualizada às 07h30.