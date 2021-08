PRF registra quatro mortes no fim de semana Duas pessoas morreram em colisão na cidade de Santa Cruz.

O fim de semana foi violento nas estradas federais que cortam o Rio Grande do Norte. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou quatro mortes nas BR’s.



O primeiro acidente foi registrado às 15h45 da sexta-feira (17) no Km 133,7 da BR 304, em Ipanguaçu. Um caminhão de placas MYT-2339/RN capotou e a passageira Vericleide da Silva Pereira, de 27 anos, morreu no local. O motorista nõa foi identificado e fugiu do local do acidente.



A segunda morte foi registrada à 1h30 do sábado (18) no Km 161,5 da BR 304, em Fernando Pedroza. Jeferson Araújo Silva, de 23 anos, conduzia uma moto de placa NNN-5960/RN e faleceu após tombar o veículo.



O acidente mais grave foi registrado no Km 96,8 da BR 226, em Santa Cruz e se deu às 23h deste domingo (19). Após uma colisão frontal entre dois veículos, Jaildo Marques Rodrigues, de 26 anos, e Francisco Feliciano Gomes, de 43, morreram.



Ao todo a PRF registrou 24 acidentes no fim de semana, que deixaram 15 pessoas feridas.