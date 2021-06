América: diretoria reunida para anúncio de reforços e dispensas Cúpula da direção rubra está reunida neste momento; Gilberto de Nadai, superintendente, deve estar fazendo relatório sobre viagem realizada

Acumulando resultados negativos e vendo se aproximar a sua estreia na Série B do Brasileiro, a diretoria do América está reunida neste momento para tentar definir contratações e dispensas para a competição.



O gerente de futebol do clube, Gilberto de Nadai, que esteve em viagem por algumas cidades do Brasil, chegou a Natal e deve estar, neste momento, apresentando um relatório dos contatos mantidos.



Depois da reunião, logo mais, podem ser divulgados os nomes de alguns reforços, assim como mais alguns jogadores que estariam fazendo acordo para deixar a equipe. O caso Rinaldo, prometido para ser resolvido hoje, deve ter, enfim, um desfecho.



O atacante vinha treinando em separado desde que se desentendeu violentamente com o dirigente Eduardo Rocha. O caso estava tomando encaminhamento da Justiça, mas deve mesmo ser resolvido hoje, e de forma amigável.