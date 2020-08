Começa eleição para presidentes das Comissões do Senado A instalação dos trabalhos está sendo transmitido ao vivo, neste momento, pela TV Senado.

Começou, nesse instante, a sessão que escolherá os presidentes das 11 Comissões permanentes do Senado Federal. A eleição é apenas para formalizar um consenso costurado durante cerca de um mês entre os parlamentares.



Apenas a de Infraestrutura ainda não tem um presidente definido. O senador Garibaldi Alves (PMDB) deverá ser o próximo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), considerada a segunda maior em força política. A primeira é a Comissão de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ).



A sessão está sendo transmitida, ao vivo, pela TV Assembleia.



Confira os horários das eleições:



10 h - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania



10 h - Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional



10 h - Comissão de Serviços de Infra-Estrutura



10 h - Comissão de Assuntos Econômicos



11 h - Comissão de Agricultura e Reforma Agrária



11h - Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática



11h - Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo



11h - Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle



11h - Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa



11h - Comissão de Assuntos Sociais



11h - Comissão de Educação, Cultura e Esporte



O que são as Comissões Permanentes?

De acordo com o Regimento Interno do Senado, cabe às comissões, entre outras atribuições, discutir e votar projeto de lei, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e convocar ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República para prestar informações sobre assuntos relativos às suas funções.



As comissões também têm competência para receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão, avaliar programas de obras e planos de desenvolvimento e acompanhar, fiscalizar e controlar as políticas governamentais.



Propor a sustação de atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar, acompanhar junto ao governo a elaboração da proposta orçamentária, estudar qualquer assunto compreendido nas atribuições do Senado, opinar sobre o mérito das proposições submetidas ao seu exame e realizar diligências são outras funções das comissões permanentes da Casa.