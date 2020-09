João Grandão volta a ser julgado nesta quarta Segundo o MP, João Maria Peixoto teria disparado três vezes com arma de fogo contra João Maria da Silva Nascimento, ocasionando lesões em seu corpo.

O ex-policial militar João Maria da Costa Peixoto, conhecido como “João Grandão”, vai ser julgado nesta quarta-feira (11) por uma tentativa de homicídio qualificado ocorrido na praia dos Artistas em 1994. O júri terá transmissão online do site do Tribunal de Justiça.



De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público, no dia 13 de novembro de 1994, por volta das 13h, na praia dos Artistas, próximo ao bar Caravelas, João Grandão teria disparado três vezes, com arma de fogo, contra João Maria da Silva Nascimento, ocasionando lesões em seu corpo. Consta nos autos que a vítima ficou internada no hospital Walfredo Gurgel, durante três meses, e atualmente encontra-se no Ceará por temer que o grupo tente consumar o homicídio contra ele.



Nesse mesmo dia 13, o dia do suposto evento criminoso, o denunciado teria passado pela vítima e esmurrado-a, seguindo seu caminho e retornando armado, para efetuar um disparo, seguido de dois outros quando a vítima já estava caída no solo.



De acordo com o processo há indícios muito fortes de que João Grandão foi mesmo o autor do crime: “são expressivos os indícios da autoria atribuída ao acusado, a partir de sua confissão de ter atirado na vítima (fls. 209-210), secundada pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução”.



Segundo o inquérito policial, o crime teria sido motivado por uma discordância entre João Grandão e João Maria Nascimento, porque este teria participado de uma manifestação popular, em Petrópolis, contra o assassinato de um cidadão possivelmente praticado por um policial.



João Grandão já foi a julgamento em abril de 2007, sendo absolvido pelo Conselho de Sentença que reconheceu uma das teses defensivas: a de que o réu praticou o fato em Legítima Defesa Própria. Entretanto, o Ministério Público Estadual interpôs um recurso ao Tribunal de Justiça argumentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.



E o TJRN deu provimento ao pedido do MP, anulando o julgamento. Assim, o novo julgamento do ex-policial acontece nesta quarta-feira (11), às 8h, no Fórum Miguel Seabra Fagundes, em Lagoa Nova.