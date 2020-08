Ciro Gomes: A transposição do São Francisco não prejudica ninguém

Vlademir Alexandre Ciro Gomes: "Posso afirmar que a obra não prejudica nenhuma pessoa".

“Esse projeto, graças às criticas que recebeu, é o maior projeto do Nordeste e não prejudica nenhuma pessoa. O projeto, que beneficia 12 milhões de pessoas, não vai acabar com a seca, nem com os problemas das pessoas que residem perto do rio. Porém, posso afirmar que não prejudica nenhuma pessoa, seja ela defensora do meio ambiente, dos índios, da piscicultura, do desmatamento ou que trabalhe com navegação”, afirmou.Ciro Gomes explicou detalhes do projeto na Bahia e em Sergipe. “Tem uma parte do projeto em Sergipe, onde as pessoas bombeiam água do rio São Francisco por cima de um muro, e quando chove tem que drenar de volta para o rio”, disse.