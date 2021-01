Faustino deixa administração e nova secretaria fica fora da Reforma

Vlademir Alexandre João Faustino: mais um de malas prontas.

Após conversa que teve com o governador de São Paulo, José Serra, João Faustino foi convidado para ser um dos “porta-vozes” do pré-candidato à Presidência da República. A função, de acordo com Faustino, é necessária devido às atribuições do governador, que o impedem de percorrer o país.“É um projeto importante. É uma missão de partido e em prol do país. O governador já tem a preferência de 46% do eleitorado sem sair de São Paulo. Eu, juntamente a outras pessoas, vou circular o país em nome dele”, explicou.Segundo João Faustino, a prefeita Micarla de Sousa já havia sido informada pelo próprio José Serra de que a passagem de Faustino pela administração seria rápida. “Ele disse que iria entrar em contato comigo quando precisasse de mim e eu disse que estaria à disposição. Ele falou isso à prefeita também”, informou.Questionado sobre a reação de Micarla com o anúncio desta tarde, João Faustino disse que a prefeita recebeu a saída com lamentações, mas entendendo que “há um projeto mais importante e ela compreende a importância dessa saída também para o Rio Grande do Norte”. “Ela terá todo o apoio do Governo Federal nos últimos dois anos da administração, porque José Serra será o presidente”, garantiu Faustino.Sobre o substituto, João Faustino disse que não tinha discutido sobre isso com a prefeita, mas que a tendência é que a Secretaria de Desenvolvimento Comunitário seja extinta na Reforma Administrativa e que a nova secretaria de Articulação e Governo, que seria criada, seja absolvida pelas atribuições do Gabinete Civil. “Tenho a clara impressão de que deverá haver essa fusão”, explicou.Apesar das recentes saídas de dois secretários e o aguardo pela vacância do cargo de Levi Jales na SMS, João Faustino diz que a Prefeitura não está enfraquecida, fazendo elogios à prefeita Micarla de Sousa.“Para mim foi uma surpresa muito agradável o desempenho da prefeita Micarla, no sentido da eficiência, espírito público, senso de responsabilidade. Para mim foi gratificante estar aqui”, disse João Faustino.O agora ex-secretário de Desenvolvimento Comunitário, que foi o responsável pelo plano dos 100 dias de administração, sequer completou esse tempo na administração. Também está fora da Prefeitura Fernando Rezende (Gabinete Civil) e até a próxima semana Levi Jales deverá ser substituído na Saúde.