Mais de 400 escolas já solicitaram as carteiras estudantis Possibilidade de prorrogar prazo de validade não está totalmente afastada.

No próximo dia 31 de março encerra o prazo de validade das carteiras estudantis de 2008. Até o momento, cerca de 450 escolas enviaram as solicitações das novas carteiras estudantis a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos (STTU). Ao todo são 516 que devem procurar o órgão até o dia 10 de abril.



O diretor de Operações e Permissões da STTU, Saul Amorim explicou que a secretaria está procurando as escolas para apressar o envio dos CDs com os dados dos alunos. A expectativa da STTU é que ocorra um aumento de 15% no número de usuário das carteiras de estudantes, que atualmente é de 220 mil.



Amorim se encontrará com o secretário da STTU, Kelps Lima, na próxima quinta-feira (26), para discutir a possibilidade de prorrogar o prazo de validade das carteiras. Porém, o diretor de operações acredita que não existirá essa necessidade porque boa parte das escolas mandou os dados a secretaria.



“A lei diz que o cartão eletrônico só tem validade com a apresentação da carteira”, disse o vice-presidente da União Norteriograndense dos Estudantes (Urne), Romualdo Texeira sobre o fato dos estudantes necessitarem dos dois cartões.



No ano passado a Urne confeccionou 65 mil carteiras, mas ainda não tem a perspectiva deste ano, devido ao prazo de aquisição que começou no último dia 16. Nessa entidade, o custo da carteira é de R$ 10 com prazo de entrega e R$ 12 para receber na hora. Estão cadastradas para fazer as carteiras estudantis 16 entidades.