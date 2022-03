Exames descartam mais dois casos suspeitos de gripe suína e total cai para 32 Análises laboratoriais descartaram na manhã de hoje (12) dois casos.

Brasília - O Ministério da Saúde atualizou há pouco o balanço sobre os casos suspeitos de gripe suína no país. Análises laboratoriais descartaram na manhã de hoje (12) dois casos e, com isso, o total de pacientes com suspeita da doença caiu para 32. Até o momento, oito casos estão confirmados.



De acordo com o ministério, há 29 sob monitoramento e 168 foram descartados, de um total de 237 análises feita até agora. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, reforçou hoje, em audiência pública no Senado, que a circulação do vírus da gripe suína no Brasil ainda é limitada.