Vereadores governistas continuam aguardando nomeações

Enildo Alves: "É mais simples coordenar uma bancada que está satisfeita".

Pouco tempo depois da posse da prefeita Micarla de Sousa, ainda em fevereiro, vereadores da base aliada já se queixavam que acordos firmados para a composição entre parlamentares e Executivo não foram cumpridos. Atualmente, pouca coisa teria mudado.Sob a condição de não se identificarem, vereadores aliados confirmaram que os cargos prometidos ainda não foram distribuídos. As justificativas do Executivo para a morosidade nas nomeações seriam as trocas no Gabinete Civil e a necessidade de aprovação da Reforma Administrativa. Nos dois casos, a situação já foi resolvida, mas ainda não houve a distribuição dos postos.“A Reforma foi aprovada, mas foram várias emendas e a redação final ainda está em processo de conclusão. É justo e natural que vereadores que compõem a base aliada tenham participação no Governo. Quem está colaborando tem que ter espaço”, explicou o líder Enildo Alves.Entretanto, o parlamentar argumenta que a situação na base já foi pior, mas os parlamentares estão conversando com o secretário do Gabinete Civil, Luciano Barbosa, e as queixas têm diminuído.“Já não escuto mais tantas queixas por parte dos vereadores, mas também não sei se alguns já tiveram as nomeações, porque cada caso é discutido separadamente entre o parlamentar e a Prefeitura. Só posso falar por mim, e ainda há algumas pendências, mas é natural e tudo será resolvido”, explica Enildo.Para o líder da prefeita, que recebeu vários elogios por parte dos vereadores de situação e oposição durante a apreciação da Reforma Administrativa, quando a situação estiver regularizada e os parlamentares tiverem os compromissos cumpridos, o trabalho na liderança será ainda mais simplificado.“Sem dúvida, é mais simples coordenar uma bancada que está satisfeita. Acredito que brevemente tudo estará resolvido”, deseja Enildo Alves.