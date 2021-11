Câmara aprova emenda de Edivan Martins à reforma administrativa

Elpídio Júnior Vereador Edivan Martins (PV)

A oposição tentou emplacar uma emenda semelhante, de autoria do vereador George Câmara (PCdoB), e que, além de tratar da data base dos servidores e da comissão de negociação, também obrigava a prefeitura a implantar imediatamente o Plano de Cargos e Salários. A bancada governista não aceitou colocar a emenda em votação, alegando que já existia outra tratando do mesmo assunto, e que terminou por ser aprovada.Neste momento, os vereadores estão discutindo emenda do vereador Ney Lopes Jr (DEM) que trata das atribuições da Arsban e do Consab como também suas vinculações na estrutura administrativa da prefeitura. A discussão caminha para o consenso de que elas fiquem vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento.Oposição e situação discordam sobre as atribuições da Arsban. A bancada governista quer dar a ela poderes de atuar não só na área de saneamento, mas também na área ambiental. A oposição alega que isso não é possível porque fere a legislação federal.* Mais informações em instantes