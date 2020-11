Brasil está na semifinal das Eliminatórias da Copa do Mundo de Beach Soccer Depois de golear o Equador, a Venezuela e o Paraguai na primeira fase, a seleção brasileira encara a Argentina às 14h.

O Brasil está nas semifinais das Eliminatórias da Copa do Mundo de Beach Soccer (ou futebol de areia, a critério), em andamento na praia de Pocitos (Montevidéu, Uruguai) - e logo mais, às 14h, vai encarar a Argentina na luta por uma vaga à fase final e, de quebra, à Copa propriamente dita, que terá lugar nos Emirados Árabes.



As Eliminatórias estão em andamento desde a quarta - e de lá para cá, o Brasil venceu todos os seus três jogos da fase classificatória. Na quarta (11.03), o Brasil - que conta com os potiguares Alessandro "Geléia" e André - goleou o Equador, 8 a 3 (3 gols de Daniel, 2 de Sidney, 2 de Buru e 1 de Camilo; Majao, Conforme e Alava descontaram para o Equador).



Na quinta (12.03) a "vítima" foi o Paraguai, 8 a 1 (3 gol do potiguar André, 2 de Buru, 2 de Daniel e 1 de Fred; Mercado fez o gol de honra do Paraguai) - garantindo por conta um lugar na semifinal do Grupo B. E ontem, em plena "Sexta-Feira 13", sobrou para a Venezuela, que teve que engolir em seco o placar de 10 a zero imposto pelo Brasil (3 gols de André, 2 de Daniel, 1 de Camilo, 1 de Fred, 1 de Daniel Souza, 1 de Sidney e 1 de Betinho).



Decisões pela frente



"Agora zera tudo, fizemos a nossa parte em chegar à semifinal. Agora temos uma decisão pela frente, como se fosse uma primeira final. Vamos jogar tudo pela vitória, pois estará em jogo uma vaga para a Copa do Mundo de Dubai, que é o nosso objetivo principali", conasiderou o técnico Alexandre Soares, após o jogo cobntra a Venezuea.



O que dizer sobre Brasil x Argentina? O que esperar? "É um dos maiores clássicos do mundo. É sempre muito difícil jogar contra eles", analisou André, lembrando que o adversário desta tarde possui uma boa técnica, jogadores experientes e conhecem bem o Brasil. Pos isso, este é mais um momento para a seleção brasileira "partir para cima" - "Vamos buscar a vitória. Com certeza será um jogo nervoso, catimbado, de muita marcação, como sempre quando brasileiros e argentinos se enfrentam, por isso temos que ter inteligência com a bola nos pés e tranquilidade para buscar o gol", completou o potiguar.



A final das Eliminatórias será neste domingo (15.03), às 15h15.