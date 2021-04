Delegado ouve italiano baleado no Cidade Satélite Marco de Gregorio foi atingido por seis disparos de arma de fogo durante a madrugada, na entrada do conjunto Cidade Satélite.

O delegado Márcio Delgado Varandas, titular do 11º Distrito Policial, ouviu o italiano Marco de Gregorio, de 35 anos, na tarde desta terça-feira (31), no Hospital Walfredo Gurgel. O corretor de imóveis foi atingido por seis disparos de arma de fogo durante a madrugada, na entrada do conjunto Cidade Satélite.



De acordo com o delegado, o italiano está bastante debilitado e, por isso, não falou muito. “Ele apenas relatou como os fatos aconteceram. A vítima disse que conduzia seu carro, quando dois homens em uma motocicleta o abordaram na entrada do Cidade Satélite. Os suspeitos pediram alguma coisa, mas, como o italiano ainda não entende bem o português, não parou o carro”.



Ainda segundo Márcio Delgado, a vítima informou que trabalha como corretor de imóveis e mora praia da Pipa, litoral Sul potiguar, há três anos. “Ainda não sabemos o que pode ter motivado a ação dos criminosos. Mas, estamos tentando localizar alguma testemunha e, quando o italiano estiver melhor, pretendemos colher mais detalhes”.



Os dois homens estavam em uma motocicleta preta e com capacetes, o que dificulta a identificação. Marco de Gregorio dirigia um Gol, de placas MXW-0920/Tibau do Sul. "Ao contrário do que tinha sido noticiado, o italiano não foi atingido por dez tiros e sim seis", concluiu Márcio Delgado.