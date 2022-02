As águas e a bela paisagem no interior

Foto: Canindé Soares

Para alegria de alguns e agonia de outros. Alegria pela fartura que a chuva traz, principalmente para o sertanejo tão acostumado às longas estiagens, e agonia para quem, já nas primeiras chuvas perdeu tudo com as inundações.Agonia à parte, muitas pessoas estão pegando o rumo do interior do estado para ver a sangria dos açudes e a paisagem molhada nos campos verdes. Foi o que fez o fotógrafo Canindé Soares no último fim de semana. Com uma câmera na mão e muita disposição, Canindé fez um verdadeiro circuito das águas, que durou três dias.Mas, é preciso gostar de emoção e estar preparado para enfrentar as aventuras e surpresas que surgem pelo caminho. "A sangria dos açudes é um espetáculo único e que não acontece com tanta frequência. Vale a pena qualquer sacrifício para ver o quanto é bonito o poder e a força das águas", diz, lembrando que alguns açudes passam anos para sangrar.Segundo ele, para conhecer os principais açudes do Rio Grande do Norte é preciso disposição para rodar uma média de mil quilometros de estradas que estão muito boas, salvo alguns trechos com pequenos buracos. "Um deles fica na BR 226, entre Santa Cruz e Currais Novos, próximo ao posto da Policia Rodoviaria Federal. O outro fica na RN 233, entre Assu e Triunfo Potiguar", avisa o fotógrafo.O roteiro sugerido por Canindé sai de Natal direto para Assu, pela BR 326, rodando cerca de 200 km para ver o maior reservatório de água do estado, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Em seguida ele pegou a RN 226 para chegar até Apodi, onde encontrou outro grande reservatório sangrando, a barragem Santa Cruz. "Em Apodi é possível encontrar boas pousadas e alguns restaurantes", destaca, não esquecendo de citar o Lajedo de Soledade, uma das maiores atrações turísticas daquela região.Para chegar até Apodi, passa pelas seguintes cidades: Parau, Triunfo Potiguar, Campo Grande e Caraúbas. Após visitar a barragem Santa Cruz, é só pegar o caminho de volta com destino ao Açude Gargalheiras. "Na minha opinião, a mais bonita sangria do Rio Grande do Norte, um espetáculo que ninguém pode deixar de ver", enfatiza o fotógrafo.Para chegar ao Gargalheiras, volta por Caraúbas, Campo Grande, entra em Triunfo Potiguar, pegando a RN 226 até Currais Novos. Passa pelas cidades de Jucurutu, Florania e São Vicente. Chegando em Currais Novos, vai em direção a Acari. Entre Acari e Caicó, pela BR 427, logo após Jardim do Seridó, outro grande e belo açude é o Passagem de Traíras. O circuito das águas encerrou no Itans, em Caicó.