Festival de Música do Beco da Lama abre inscrições

Divulgação Show realizado na terceira edição do MPBeco.

Em Natal, os interessados podem se inscrever na Disco Fitas (rua Princesa Isabel, 700, Cidade Alta), Natal Groove (rua Floriano Peixoto, 567, Petrópolis) e Sebo Balalaika (rua Vigário Bartolomeu, 565, Cidade Alta).O regulamento do festival e a ficha de inscrição também estão disponíveis nos 25 municípios detentores de Casa de Cultura Popular. Os interessados podem, ainda, baixar o regulamento e a ficha de inscrição no site do festival ( www.festivalmpbeco.com.br ) ou solicitar à produção sua remessa pelos Correios, no endereço rua Júlio de Castilho, n.º 85 - conjunto Vale do Pitimbu - bairro Pitimbu - Natal/RN - Cep.: 59.069-550.As inscrições são gratuitas e cada compositor poderá inscrever até três músicas, que deverão ser inéditas e terem sido compostas individualmente ou em parceria. Este ano, o Festival MPBeco aumentou em 50% o valor global de seu prêmio, divididos em seis categorias distintas: 1.º, 2.º e 3.º lugares; melhor arranjo musical; melhor intérprete e prêmio do voto popular.Além disso, para cada um dos dez finalistas, será concedido um bônus/incentivo de R$ 200. O resultado contendo as 24 músicas classificadas será divulgado no dia 9 de maio. As duas eliminatórias e a etapa final do Festival serão realizadas, respectivamente, nos dias 16, 23 e 30 de maio, na Praça Sete de Setembro - Centro Histórico.Só após a divulgação dos 24 classificados é que a produção do projeto definirá a lista dos shows especiais que serão realizados a cada etapa do evento.1º Lugar - R$ 3.2002º Lugar - R$ 2.6003º Lugar - R$ 2.000Melhor Arranjo - R$ 1.500Melhor Intérprete - R$ 1.500Prêmio do Voto Popular - R$ 2.200Prêmio Bônus para cada um dos dez finalistas: R$ 200Informações sobre o projeto também podem ser obtidas através dos telefones 8842.7101, 9177.1713, 9906.8740 e 9416.8016.