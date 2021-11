Corinthians é o campeão paulista 2009

Site do Corinthians Jogadores comemoram conquista do título.

Os gols saíram no primeiro tempo. O Santos abriu o marcador, com Kleber Pereira de pênalti; o empate corinthiano foi obra de André Santos.Detalhes: o último título corinthiano foi em 2003, e o último título invicto foi em 1972.O Campeonato Paulista também tem seu campeão interiorano - a Ponte Preta, que obteve seu primeiro título em uma divisão de elite desde que o clube foi criado, há quase 109 anos. O título oi erguido na casa do adversário Barueri - no jogo da "volta", ontem (02) deu empate, 1 a 1, o que bastou para a "Macaca" por ter vencido na "ida" em casa por 2 a zero e estar em vantragem para este segundo jogo.