Rogério Marinho assina desfiliação do PSB e se reúne com PSDB Deputado federal entregou carta à governadora Wilma de Faria ao diretório estadual do Partido Socialista Brasileiro.

O deputado federal Rogério Marinho assinou sua desfiliação do Partido Socialista Brasileiro (PSB), no início da tarde desta segunda-feira (4). Ele encaminhou a carta com seu afastamento da legenda à governadora Wilma de Faria e ao diretório estadual do partido.



A relação entre Rogério Marinho e PSB rachou antes das eleições municipais, quando a legenda decidiu apoiar a candidatura da deputada Fátima Bezerra (PT), em detrimento dos planos de Rogério de governar Natal.



Agora, o destino do deputado federal deverá ser o PSDB. Aliás, agora a tarde ele se encontra em uma reunião do partido. O encontro conta com a presença de várias lideranças estaduais e municipais do PSDB.



Estão no hotel Ladeira do Sol o deputado estadual Luis Almir, os vereadores Diksson Nasser, Adenubio Melo e Enildo Alves, todos companheiros de Rogério Marinho. Está sendo aguardada agora a chegada do ex-senado Geraldo Melo.



Apesar do clima de filiação de Rogério Marinho ao PSDB, o deputado federal informou que participado encontro apenas como convidado.