Brasil registra 30 casos suspeitos de gripe suína O Rio Grande do Norte não tem casos suspeitos, mas duas pessoas estão sendo monitoradas.

O Ministério da Saúde informou na tarde de hoje (8) que o Brasil possui 30 casos suspeitos de gripe suína, que estão sendo acompanhados pelo ministério. Os exames laboratoriais realizados estão em análise, mas parte dos resultados podem ser divulgados ainda hoje. O ministério também descartou 113 casos.



Os estados com casos suspeitos são: São Paulo (10), Rio de Janeiro (5), Minas Gerais (3), Paraná (3), Distrito Federal (2), Goiás (2), Santa Catarina (2), Mato Grosso do Sul (1), Pernambuco (1) e Rondônia (1).



De acordo com o ministério, as amostras dos pacientes considerados suspeitos estão sendo analisadas nos laboratórios da Fundação Oswaldo Cruz (RJ) e do Instituto Adolf Lutz (SP). O Ministério da Saúde continua aguardando o recebimento dos kits, que serão enviados para o Instituto Evandro Chagas, em Belém (PA).



Segundo o ministério, estes serão os três laboratórios de referência, que estão autorizados pelo Ministério da Saúde a realizar os exames que confirmarão ou descartarão os casos de gripe suína no país.



Além disso, 18 casos estão sendo monitorados em sete estados: Bahia (2), Ceará (2), Mato Grosso do Sul (1), Minas Gerais (3), Rio de Janeiro (2), Rio Grande do Norte (2) e São Paulo (6).



Ontem (7), o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, anunciou os primeiros quatro casos confirmados da gripe suína no Brasil.