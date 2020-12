Enterro de Clodovil é marcado pela presença de populares Cerimônia fúnebre não contou com a presença de autoridades. Clodovil foi enterrado ao lado de sua mãe, Isabel Hernandes, no jazigo da família.

O corpo do deputado federal Clodovil Hernandes (PR-SP) foi enterrado na tarde de hoje (18) no Cemitério do Morumbi, zona sul de São Paulo, sem a presença de autoridades públicas. Ele foi acompanhado apenas por populares e amigos.



A dona de casa Valquiria Freitas de Souza foi ao cemitério na companhia de duas netas. Fã de Clodovil, ela contou que foi representar a família. "Moro aqui perto e vim em nome de todos os meus familiares, que amam o Clodovil". Com a ajuda de um aparelho celular, Valquiria fotografou o caixão e enviou a imagem para o marido, que mora na Bahia: “Ele também está muito triste", disse.



Clodovil foi enterrado ao lado de sua mãe, Isabel Hernandes, no jazigo da família. Os populares aplaudiram enquanto o caixão descia e fizeram homenagens espontâneas para o deputado. Uma senhora gritou que naquela cova “jazia um homem corajoso".



Ao final da cerimônia, os populares rezaram e funcionários do serviço funerário depositaram sobre o túmulo as coroas de flores, entre elas, a enviada pelo presidente Lula e dona Marisa Letícia.



A aposentada Edi Moura disse que sempre admirou Clodovil e votou nele nas eleições que o consagraram um dos deputados federais mais votados da história. “Ele não tinha medo de falar o que pensava, por isso eu o admiro“, afirmou.



Fonte: Agência Brasil