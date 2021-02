Rodrigo Ninja tem contrato com o América-RN suspenso Além dele, a diretoria do clube deverá definir a situação de Rosembrick e Rinaldo na tarde desta quarta-feira (25).

O diretor de futebol do América, Marcos Meira Pires, o Peninha, afirmou que o caso de Rodrigo Ninja está resolvido. O atleta teve o contrato com o alvirrubro suspenso. Além dele, depois de um breve sumiço, Rosembrick reapareceu no clube na manhã desta quarta-feira (25) e terá sua situação resolvida com os dirigentes ainda está tarde.



O terceiro jogador que terá sua situação definida nesta quarta-feira é Rinaldo. De acordo com o advogado do atleta, Felipe Augusto, ele está insatisfeito por ter treinado em separado do grupo há uma semana.



“Ele queria estar jogando, mas vai cumprir o contrato com o clube ate o dia 30 de novembro de 2009, data que expira o contrato”, afirmou Felipe Augusto.



O advogado falou também que se o clube quiser rescindir, terá que arcar com os gastos previstos na rescisão. “O atleta não tem o menor interesse de deixar o clube, muito pelo contrário, ele queria estar jogando e acha que a situação que o clube impôs a ele não é justa”. Felipe declarou que “não justifica o clube tomar essa decisão”.



A respeito da situação do América, Peninha garantiu que o clima no clube começou a melhorar depois dos últimos resultados positivos. A respeito da partida desta quarta-feira, o dirigente declarou: “espero que de tudo certo. Fizemos um treino bom”.



Sobre a reunião com Eduardo Rocha, Peninha disse que o dirigente foi ao clube apenas para dar uma força aos jogadores e para pedir mais empenho.