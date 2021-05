Larissa Rosado descarta reassumir Secretaria de Agricultura

Vlademir Alexandre Larissa Rosado: prioridade para a reeleição à Assembleia.

Com a anunciada saída de Gustavo Carvalho do Gabinete Civil e o seu retorno à Assembleia, Vivaldo, primeiro suplente da coligação, perde a cadeira que ocupa desde o início do Governo Wilma de Faria. Para manter o aliado no parlamento, comenta-se que a governadora possa indicar um dos parlamentares da coligação para alguma pasta. Larissa, no entanto, afirma que compor o Governo nesse momento não é algo atraente para os deputados.No entendimento da parlamentar, “um ano é pouco tempo para se trabalhar no Executivo”. Ela entende que é necessário mais tempo para poder se desenvolver um trabalho de qualidade e, desse modo, os parlamentares podem não aceitar compor secretarias devido à exiguidade do tempo.“Talvez esse (não aceitar uma secretaria) seja um pensamento comum entre os deputados. Mas não houve um convite para assumir secretaria e também não está na minha intenção voltar”, garantiu Larissa.Para a deputada, a presença na Assembleia dá mais liberdade para que ela possa trabalhar na viabilização da reeleição em 2010, e não há a necessidade de uma alteração na secretaria de Agricultura. “A pasta vai bem, dando prosseguimento aos trabalhos que vínhamos fazendo. Não houve quebra do ciclo”, explicou a deputada.