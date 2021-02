Micarla afirma que secretaria de Articulação e Governo será criada

Júlio Pinheiro A prefeita também adiantou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário não terá um novo titular.

Em entrevista nesta terça-feira (24) ao Jornal do Dia, da TV Ponta Negra, Micarla lamentou a saída de Faustino, mas confirmou a versão do ex-auxiliar, que informou um compromisso já firmado com o pré-candidato à Presidência da República José Serra (PSDB). “Eu já sabia que João ia sair, só não esperava que fosse tão cedo”, confirmou.Ao deixar a pasta, João Faustino fez elogios à prefeita e agradeceu pelo período que participou da administração. Sobre a futura secretaria, o assessor de José Serra acreditava que a Reforma Administrativa não mais criaria a pasta, com as atribuições sendo acumuladas pelo Gabinete civil. Contudo, a prefeita garantiu que a pasta será criada nos próximos meses, quando o projeto da Reforma será apreciado pela Câmara Municipal.“A criação da secretaria está mantida. Não há isso de uma secretaria sendo criada para uma pessoa. Ela terá uma grande importância para a nossa administração”, garantiu a prefeita.Micarla de Sousa também adiantou que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Comunitário (SMDC), ocupada por João Faustino até a segunda-feira, não terá um novo titular. “Não há necessidade porque a secretaria será extinta na Reforma Administrativa, que será enviada nos próximos dias. Seria uma nomeação ‘tampão’. Não há necessidade”, explicou Micarla.