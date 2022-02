Chuvas deixam desabrigados na zona Norte Cerca de 120 casas foram afetadas com as precipitações no Loteamento Vale Dourado.

As chuvas continuam causando problemas por toda a parte no Rio Grande do Norte. Na madrugada desta segunda-feira (11), a Defesa Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros foram acionados para ajudar moradores do loteamento Vale Dourado, na zona Norte de capital potiguar.



Coronel Elizeu Dantas, do Corpo de Bombeiros, disse que as vítimas foram retiradas com o auxílio de embarcações dos Bombeiros. Ele destacou que a propensão das precipitações é se voltar ao litoral, como vem acontecendo. As águas do interior, em especial ao do Vale do Açu, já vêm baixando.



De acordo com números da Defesa Civil, 120 casas foram afetadas pelas águas na região. Desse total, apenas 80 pessoas compareceram para a realização do cadastro e somente sete pediram para ser remanejadas para outras áreas ainda a serem definidas.



Segundo o representante da comissão da Defesa Civil, Ítalo de Medeiros, a região ainda se encontra embaixo de água e a situação deve permanecer até as 21h.



Para reduzir o volume de água na região, estão sendo abertos canais para facilitar o escoamento e utilizadas ferramentas para a dragagem.



Ítalo de Medeiros afirmou que esse será o último ano que o Vale Dourado será afetado pelo inverno rigoroso, já que obras para a melhoria serão realizadas.



Para ele, a drenagem da gestão municipal anterior aconteceu de forma “mal planejada”. “As obras aconteceram primeiro na parte alta e depois da parte baixa. Estamos continuando de onde foi parada a obra”, disse.



Mesmo com a gravidade do problema, nenhum óbito foi registrado até o momento. A promessa da Prefeitura Municipal do Natal é que um esforço médico será enviado ao local como forma de cuidado prévio, uma vez que muitas crianças continuam brincando em meio a lama.



Áreas sob risco

O coronel Elizeu Dantas, do Corpo de Bombeiros, explicou que outras áreas de Natal não estão livre das enchentes como a que atingiu o Loteamento Vale Dourado.



Bairros como o Passo da Pátria, Mãe Luíza e uma parte de Petrópolis podem ter mais problemas caso as águas não deem trégua.