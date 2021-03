Superlotação na Plantão Zona Sul faz 11 presos dormirem no solário

Wagner Lopes Espaço para o banho de sol é usado como cela

Embora possua uma cela onde deveriam estar apenas uns cinco presos, um total de 16 ocupam o espaço, além dos 11 que estão recolhidos no solário. A situação põe em risco a segurança da DP e ainda dos moradores da região.A possibilidade de uma fuga é grande, uma vez que as grades do solário ficam a poucos metros de um portão, também de grades, que dá acesso à área externa do prédio. Qualquer pessoa que passar pela delegacia pode conversar e até mesmo trocar objetos com os presos, jogando-os de fora para dentro, ou vice-versa.Como o solário não conta com banheiro, as necessidades fisiológicas são feitas em papeis, caixas, ou garrafas "pet" e depois jogadas no pátio da delegacia. O fedor é intenso e pode ser sentido mesmo do lado de fora dos muros.Para o agente de polícia identificado pelas iniciais J.M., a situação coloca em risco o funcionamento da DP. Em uma revista realizada ontem (27), um celular foi encontrado e não se descarta a possibilidade de serras e outros instrumentos do tipo estarem chegando aos presos, através das grades.“Para abrirmos a porta (que dá acesso do corredor da delegacia diretamente ao solário) precisamos ter três agentes de prontidão”, revelou. A própria porta se encontra empenada e não apresenta nenhuma segurança.Já os presos que estão no solário reclamam condições melhores e pedem a transferência para outros locais, ou mesmo cadeias públicas.