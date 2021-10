Família confirma que corpo encontrado é de Maria Luíza

Reprodução: Fred Carvalho

“Ainda falta sair o exame da arcada dentária, mas infelizmente já temos a comprovação de que realmente era a Maria Luíza”, disse o professor Rogério Fernandes Bezerra, tio da garota.Devido ao avançado estado de putrefação do corpo, a estudante não será velada. “Vamos enterrá-la logo e começar a cobrar por justiça nesse caso”, falou Rogério.O sepultamento está previsto para as 10h de hoje (28), no cemitério Bom Pastor 2.