Jovem é executado por outros seis na Cidade da Esperança Vítima discutiu com um grupo de seis jovens, quando estes saíram e voltaram armados. Alan William foi assassinado com vários tiros.

Alan William Jesus Pinto, de 20 anos, foi executado por outros seis homens na manhã deste domingo (22), por volta das 10h. Populares informaram à polícia que a vítima estava discutindo com os acusados, quando eles saíram e voltaram armados. Alan foi atingido por vários tiros e morreu na hora.



O crime aconteceu na rua Patos, em frente ao colégio Raimundo Soares, na Cidade da Esperança. Policiais Militares estão no local aguardando a chegada do Instituto Técnico-Científico de Polícia (Itep).



Apesar do crime ter chamado atenção da população, a lei do silêncio prevaleceu mais uma vez. Policiais informaram ao Nominuto.com que os moradores não quiseram dar detalhes da execução.



Após matar Alan William, os seis acusados fugiram tranquilamente e até agora não foram identificados. A polícia acredita que o crime tenha tido como motivação brigas de gangues de bairros. A mãe do jovem assassinado esteve no local do crime e disse aos policiais que também desconfia do envolvimento do filho com drogas.