Conselho de Ética da Câmara elege novo presidente

O deputado José Carlos Araújo (PR-BA) foi eleito nesta quarta-feira (25) presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara. Ele substitui o deputado Sérgio Morais (PTB-RS), que concluiu seu mandato como presidente do conselho. Araújo recebeu 12 dos 13 votos dos deputados presentes à reunião do colegiado, composto por 15 deputados.Ao falar à imprensa, Araújo disse que uma de suas principais ações será a alteração da forma de punição dos parlamentares julgados pelo colegiado. Ele anunciou que quer mudar as penas a serem aplicadas aos deputados pelo conselho, incluindo suspensão do mandato por determinado período e punição verbal ou escrita. Hoje, o conselho só pode votar pela absolvição ou pela cassação do parlamentar julgado.O deputado José Carlos Araújo, que integra o conselho desde o início de sua criação, é conhecido pela sua posição de sempre votar pela absolvição dos parlamentares julgados, como ocorreu quando dos julgamentos dos parlamentares envolvidos no chamado “mensalão”.