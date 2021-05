Diário Oficial traz exoneração de Adalberto Pessoa da Infra-Estrutura Dâmocles Trinta, que era subsecretário de Trabalho e Assistência Social, vai assumir a pasta. Esse é o primeiro ato da reforma administrativa do Governo do Estado.

O secretário de Infra-Estrutura (SIN), Francisco Adalberto Pessoa de Carvalho, foi exonerado do cargo nesta sexta-feira (3). Esse foi o primeiro ato da mini-reforma administrativa que será feita pela governadora Wilma de Faria.



Para o lugar de Adalberto foi designado Dâmocles Pantaleão Lopes Trinta, que era subsecretário de Trabalho, Habitação e Assistência Social (Sethas).



As mudanças foram publicadas na edição desta sexta do Diário Oficial do Estado (DOE). As demais mudanças administrativas já anunciadas pela governadora ainda não foram publicadas.



Wilma de Faria já informou que vai promover mudanças nas Secretarias de Planejamento e Gabinete Civil. A Caern também deve ser afetada.



O secretário de Planejamento, Vagner Araújo, deve ocupar a partir de hoje o Gabinete Civil, que era comandado pelo deputado estadual Gustavo Carvalho (PSB). O peessebista volta para a Assembleia Legislativa, e Vivaldo Costa (PR), que ocupava o lugar de Carvalho, já declarou à imprensa que deverá clinicar no Seridó. Ele é pediatra.



A vaga deixada por Vagner Araújo no Planejamento deverá a ser ocupada por Nelson Tavares, que já foi secretário de Energia.