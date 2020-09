"O Tempo da Chuva" é reapresentada na Casa da Ribeira

O espetáculo “O Tempo da Chuva” já é conhecido dos potiguares. E para comemorar os oito anos da Casa da Ribeira, ele será reapresentado neste sábado (7), a partir das 20h. O custo promocional da entrada é de R$ 8.Do Grupo Beira de Teatro, a peça conta a história de Plínia, por Paula Vanina e Banto, vivido pelo ator e diretor artístico da Casa da Ribeira, Henrique Fontes. Os dois se conhecem ao tentar se proteger da chuva embaixo de uma árvore de folhas escassas.A frágil proteção que a planta os oferece não os livra do jogo de algoz e vítima que ambos constroem, sempre interagindo com o público.O aparecimento de um caixão traz à tona angústias pessoais de Plínia e Banto. “Nada mais pertinente à vida que a morte”, sugeriu Henrique Fontes. E é assim que os dois passam a se conhecer melhor, “lidando com a morte, ou seja, com a própria vida”.A decisão do que fazer; abrir ou enterrar o objeto fúnebre consome os dois. A história transcorre confundindo o real e o surreal e oscila entre o cômico e o trágico.“Tudo depende de como você leva a sua vida. Alguns riem, outros choram”, explicou o ator, que hoje enxerga com leveza a peça; mas nem sempre foi assim.“Quando começou era o pior drama da minha vida. Hoje, não. Para algumas pessoas tem mais peso”, Henrique falou demonstrando quão efêmeros são os sentimentos no teatro.

Foto: Rani Soares



A construção de “O Tempo da chuva” durou um ano e meio. Resultado do mestrado em Ciências Sociais de Henrique Fontes, a história foi alicerçada na complexidade da física e filosofia com autores, entre os quais, Werner Heisenberg, físico que criou o princípio da incerteza, Marc Auge, fundador da teoria dos "não-lugares", e Edgar Morin, considerado um dos principais pensadores da complexidade.O mestrando dividiu a construção dramatúrgica com Rafael Marques e Paula Vanina.Ao longo dos três anos da peça, ela sofreu mudanças, como a interação com os espectadores e algumas cenas. "O bom do trabalho autoral é que podemos modificá-lo", acredita Fontes.