Lei permite que prefeitos cassados sejam secretários

Mesmo assim, o procurador defende que não basta ter regras, o Tribunal Superior Eleitoral trabalha também por meio de princípios, pela ética e moralidade. "Realmente não existe uma norma específica ou artigo na lei, nem para compra de votos, ou improbidade administrativa que evite que o parente concorra ao cargo ou até o próprio gestor em outra oportunidade. Mas o Tribunal entende que há casos e casos, e aí decide se ele deve ou não pleitear a vaga", rebateu Venzon."No caso específico de Patu, Ednardo não tem, até o momento, nenhuma ação de improbidade administrativa ou compra de votos, o que poderia complicar a situação diante do TSE. Hoje, para o Tribunal, ele é um cidadão comum, assume qualquer cargo. Como também não chegou a administrar a cidade, nem disputava a reeleição, ao ter o registro indeferido, os votos foram anulados. Com isso, uma nova eleição, um novo pleito, com novos candidatos. Independente de quem está na disputa", explicou o procurador.Para reforçar que neste caso Evilásia poderia disputar o pleito sem problemas, o procurador destacou o parágrafo 7º, do Artigo 14 da Constituição. "São considerados inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do presidente da República, de governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição", lembrou Fábio Venzon.O procurador também explicou que todo candidato para disputar um cargo no setor público precisa ter o registro deferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, e, para isso, precisa preencher uma série de requisitos, o que não aconteceu com Ednardo Moura."O prefeito eleito teve o registro indeferido pelo juiz porque o Tribunal de Contas da União rejeitou suas contas quando havia assumido outro cargo público. Ednardo recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral. O TRE aceitou e deferiu o registro do pessebista porque defendeu que Ednardo já havia entrado com uma ação questionando o TCU, por isso ele disputou as eleições. Mas nós entramos com um recurso, assim como a outra parte, e o Tribunal Superior Eleitoral achou que o TRE estava errado e argumentou que só ação não era suficiente, não bastava apenas questionar no Judiciário, era necessário ter uma liminar. E foi decidido uma nova eleição", disse ele.Ednardo Moura conseguiu disputar as eleições em Patu, baseado no artigo 1º, inciso 1, linha G da Lei Complementar 64/90 que fala sobre a inelegibilidade para disputar cargos públicos, mesmo tendo as contas rejeitadas. Segundo a legislação, não podem concorrer aqueles que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente (Tribunal de Contas ou da União), salvo se a questão houver sido ou estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 5 (cinco) anos seguintes, contados a partir da data da decisão."Utilizando este argumento ele convenceu o TRE, mas não o TSE que afirmou que precisaria não só de uma ação questionando o TCU, mas de uma liminar", informou Fábio Venzon.Nos municípios de Guamaré e São José do Campestre os processos ainda não chegaram ao Tribunal Regional Eleitoral para que sejam definidas se as contas rejeitadas pelos titulares são insanáveis. Segundo a Legislação só após a decisão do TRE será possível definir se o município terá ou não um novo gestor.Em Guamaré, caso o prefeito tenha o registro cassado, assume o vice porque não teve maioria na votação, então se anula os votos do primeiro colocado. Em São José do Campestre será realizado uma nova eleição porque o primeiro colocado teve mais de 50% dos votos.Existem outros municípios que também enfrentam problemas, não por registros indeferidos, mas por outros tipos de cassação de mandato. "Acredito que novos recursos ainda vão surgir, muitas ações a serem definidas até o final do ano, vamos aguardar", concluiu o procurador.