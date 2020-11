Mesmo desconfortável no PSB, Carlos Eduardo ainda não definiu sobre saída

Vlademir Alexandre Ex-prefeito não se sentiu confortável para participar da reunião do PSB, porém ainda vai decidir se deixa a legenda.

que ainda não definiu se sairá mesmo do PSB, consequentemente não sabe se vai integrar o PDT ou PCdoB, os dois partidos que já formalizaram convite ao pessebista, caso deixe a legenda.“Tive uma conversa muito boa com a governadora Wilma de Faria na quinta-feira (12) e discutimos vários assuntos políticos. Mas ainda há muito o que ser analisado e não ficou nada fechado”, disse o ex-prefeito.Questionado sobre sua falta à reunião convocada pela presidente estadual do PSB, governadora Wilma da Faria, realizada na última quinta-feira (12) na sede do partido, para tratar sobre Educação, Carlos Eduardo se mostrou um pouco incomodado em participar do encontro.“Não fui porque não quis. Acho que as coisas ainda não estão muito claras e definidas, é muita discussão, muita coisa dita pela imprensa a meu respeito, outras pessoas do partido criticando minha presença no PSB, então achei melhor não ir”, respondeu Carlos Eduardo.Sobre o convite feito pelo deputado estadual Álvaro Dias (PDT) de ingressar no Partido Democrático Trabalhista já na condição de presidente estadual da legenda, o ex-prefeito ficou bastante honrado, mas afirmou que não altera sua decisão.“Eu tenho um ótimo relacionamento com o deputado, ele é um amigo de muitos anos, fomos deputados juntos e ele expôs sim o convite de presidir o PDT, mas não tem nada certo. Eu realmente estou num processo de decisão se deixou ou não o PSB”, disse ele.