Sesi vai realizar ação global em Natal e Mossoró

Moraes Neto/Divulgação Ação Global oferece vários serviços para a população

A previsão é de que sejam feitos cerca de 200 mil atendimentos nos dois eventos nas áreas de saúde, educação, cidadania, lazer, capacitação, palestras, cursos, cortes de cabelo e casamento comunitário, entre outros serviços que serão prestados. Os programas Cozinha Brasil e Inclusão Digital oferecerão cursos para os interessados.O Ação Global existe desde 1991 e é realizado em parceria com a Rede Globo e instituições públicas e privadas. Em Natal, o atendimento será no Ginásio Nélio Dias, no Conjunto Gramoré, Zona Norte, e em Mossoró, no Caic Vingt Rosado, bairro Abolição 4, das 8h às 17h.Participarão do Programa nas duas cidades mais de 100 parceiros, como órgãos públicos municipais e estaduais, universidades e faculdades, organizações não governamentais, sindicatos filiados à Fiern, Senai, IEL, Tribunal de Justiça do RN e entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Caixa Econômica Federal.Em Natal, uma das inovações este ano é o Balcão de Projetos Sociais, que apresentará projetos de Responsabilidade Social desenvolvidos com sucesso por estudantes de escolas públicas e privadas, que poderão ser adotados pelos empresários que se interessarem. Em Mossoró, o Espaço Beleza atenderá 50 jovens, que fizeram aniversário em maio, preparando-as para ingressar no mercado de modelos.As pessoas que forem ao Ação Global em Natal poderão também contar com atendimentos através do Projeto Justiça na Praça. Desenvolvido pelo Tribunal de Justiça, oferece em um só local, audiências de conciliação, assistência jurídica gratuita, o ajuizamento de ações, registro de ocorrências, um casamento comunitário, emissões de registro civil, entre outros serviços.repete a parceria com a Fiern firmada no ano passado e fará a cobertura on-line do evento.