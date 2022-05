Garibaldi participará de cerimônia de filiação de Carlos Eduardo no PDT

Júlio Pinheiro Senador do PMDB prestigia Carlos Eduardo.

A solenidade marcada para às 16h desta sexta-feira (22) no Salão de Eventos Deputado Álvaro Dias da Assembleia Legislativa marca o início de um novo momento na carreira política do ex-prefeito de Natal que trocou o PSB, partido que está com o Governo do Rio Grande do Norte há quase oito anos, através da governadora Wilma de Faria, pela legenda do seu amigo, o deputado Álvaro Dias que ainda não confirmou se entregará o comando do partido para ele.Aliás, se mostrou espantado ao ser questionado sobre o assunto pela reportagem do Nominuto.com, durante entrevista na semana passada. “Quem lhe disse isso?”, perguntou o deputado e complementou: “Eu nunca disse que entregaria a presidência a Carlos”.Por sua vez, Carlos Eduardo faz a linha “se vier é bem vindo” em relação à presidência do partido. No momento faz questão apenas de demonstrar o entusiasmo em ingressar em uma nova legenda.Amanhã será a sua vez, daqui a dois meses e meio o seu pai, o ex-prefeito de Parnamirim, Agnelo Alves o acompanhará.