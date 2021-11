Rosalba considera possibilidade de João Maia se aliar ao DEM em 2010

Eles permaneceram o tempo todo juntos e também aproveitaram para fazer uma agenda paralela a dos políticos presentes e visitaram outros açudes que sangraram recentemente no estado.A sintonia da dupla não intimidou a senadora democrata Rosalba Ciarlini. “O DEM trabalha para construir uma aliança ampla”, explicou, acenando para a possibilidade de João Maia, que é da base da governadora Wilma de Faria (PSB), mudar para o “outro lado”.Diferente de João Maia, que lançou oficialmente a sua candidatura em 20 de abril, Rosalba Ciarlini ainda não assumiu publicamente o desejo de substituir Wilma de Faria em 2010.Mesmo assim, a senadora já fala como pré-candidata quando lembra da força eleitoral que mantém no interior do estado. Quando questionada pelose o descarte de sua candidatura por José Agripino faria com que ele perdesse votos em Mossoró, Ciarlini avisou: "Não só em Mossoró...".Confiante nas pesquisas recentes sobre as eleições de 2010, que a colocam em primeiro lugar entre os possíveis candidatos, Rosalba Ciarlini disse que tudo é uma questão de “viabilidade eleitoral”. “Se eu tiver viabilidade eleitoral, não tenho dúvidas de que José Agripino será o primeiro a defender minha candidatura”.Além dela e João Maia, o deputado estadual Robinson Faria (PMN) e o vice-governador Iberê Ferreira (PSB) também já se colocaram como pré-candidatos ao governo. O ex-prefeito Carlos Eduardo (PDT) ainda avalia se disputará a vaga.No mesmo evento, o deputado Vivaldo Costa (PR) também defendeu a união entre Wilma de Faria e José Agripino. Em entrevista ao Nasemana , José Agripino também considerou a possibilidade de se aliar ao PR e ao PMN e disse que a prioridade do democratas é pela reeleição dele, e não pela candidatura de Rosalba Ciarlini ao governo do estado.