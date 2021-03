Gilberto de Nadai: "América precisa se organizar mais" Superintendente de futebol do clube sabe que "situação não é boa" e é necessário acompanhamento e cobrança tanto ao técnico quanto a jogadores.

Quinze anos depois, o procurador de atletas Gilberto de Nadai volta a trabalhar diretamente com o departamento de futebol em um clube profissional. Entre os anos de 1992 e 1994, o procurador de atletas Gilberto de Nadai comandou o departamento de futebol do Rio Branco, de Americana (SP). “Fui a pessoa que levou o Souza para lá”, lembra.



Confirmado pela diretoria do América no sábado (28) como novo superintendente de futebol do clube, ele tem ciência do cargo assumido. “A situação não está boa, mas vou tentar ajudar o América a montar o time (para a série B) e estruturar o departamento de futebol”, declarou.



Gilberto de Nadai disse que a proposta para ocupar um cargo no América “surgiu há cerca de dez dias”. “Fiquei de pensar no assunto porque tenho meus compromissos, mas que ia tentar ajudar o clube”, contou. O superintendente de futebol afirmou que “o América tem tudo para crescer, mas precisa se organizar mais”.



Questionado onde é necessário mais organização no clube, ele ressaltou que é “em tudo. “Só pagar salário em dia não é suficiente. Tem que haver cobrança ao técnico e jogadores além de um acompanhamento para eles”, argumentou. “Se não tiver cobrança, eles (técnico e jogadores) relaxam”, completou o superintendente de futebol.



Para o superintendente, é preciso haver um planejamento na hora de contratar jogadores para que não se faça isso “a esmo”. Inclusive, ele disse que já conversou com o novo técnico do América, Guilherme Macuglia. “Vamos nos reunir para analisar o atual elenco e as necessidades do clube”, concluiu.