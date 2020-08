Polícia mata outros dois assaltantes do Bradesco e recupera R$ 14 mil Crime aconteceu no dia 3, em Severiano Melo; quatro homens assaltaram a agência Bradesco da cidade e uma casa lotérica, levando R$ 25 mil.

A ação conjunta do Grupo Tático Operacional (GTO) de Apodi/RN e das Polícias Militar e Civil do Ceará resultou na morte dos dois outros homens que assaltaram uma agência do Bradesco e uma casa lotérica na cidade de Severiano Melo, distante de Natal 357 km, no dia 3 de março.



De acordo com informações do comandante do 2º Batalhão de Mossoró, coronel Elias Cândido, a PM do Ceará informou por volta das 2h desta sexta-feira (6) que os dois suspeitos, identificados como Francinaldo (21 anos) e José Williams, estavam foragidos no sítio Baixa Grande, na cidade de Tabuleiro do Norte.



A PM disponibilizou o GTO de Apodi e as equipes foram até a granja onde ocorreu a troca de tiros entre os policiais e os dois assaltantes, na qual Francinaldo morreu. Junto ao corpo, foram encontrados R$ 14 mil e uma pistola 9 mm.



O outro, José Williams, conseguiu fugir do local e foi encontrado na Cidade de Alto Santos, também no estado do Ceará. Ele tentava roubar um carro e fazer o motorista de refém. Na troca de tiros com a polícia, foi baleado e morreu no hospital. Junto ao corpo, foi encontrada uma pistola 380.



Os outros dois integrantes da quadrilha, o potiguar Jair Lopes Cunha e o cearense Francisco Edinaldo Limeira, morreram na madrugada de quarta-feira (4), também em confronto com a polícia.