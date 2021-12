Dragagem do Pataxó é solução para enchentes de Ipanguaçu Prefeito Leonardo Oliveira aponta assoreamento do rio como principal causador das enchentes que assolam 70% do município.

Apesar das chuvas terem diminuído e a expectativa seja de voltar para as casas o mais rápido possível, o prefeito de Ipanguaçu, Leonardo Oliveira (PT), está esperando, em Assu, o Ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira, para fazer uma solicitação, considerada "importantíssima" para acabar com as enchentes na cidade.



“O desassoreamento do rio Pataxó colabora em 90% para acabar com essas enchentes”, apontou. Com as cheias do Rio Assu, o Pataxó que está bastante assoreado, não consegue segurar o grande volume de água.



Cerca de 70% do município foi atingido pela cheia, que afetou 1.815 pessoas. Pelo menos 150 famílias estão desabrigadas e 700 ilhadas. As pessoas foram abrigadas em prédios públicos ou casas de parentes.



“ A medida tomada do ano passado até este ano era a limpeza do rio Pataxó. Mas não foi possível concluir”, explicou Leonardo Oliveira sobre as medidas preventivas contras as enchentes, já que o município passou pelo mesmo problema em 2008.