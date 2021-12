Rio Grande do Norte precisa de socorro imediato, diz Garibaldi

Fátima Elena Garibaldi Alves: "O da omissão e da indiferença também vai se repetir?"

Vários municípios do estado estão em situação de emergência e estima-se que cerca de 30 mil pessoas estejam desabrigadas."Contamos com a sensibilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva", disse o senador, em pronunciamento nesta segunda-feira (4).Garibaldi disse que não pode se repetir agora o que ocorreu no ano passado, "quando o governo federal prometeu enviar ao estado R$ 98 milhões em ajuda, mas acabou repassando somente R$ 7 milhões"."O fenômeno das chuvas se repetiu neste ano. O da omissão e da indiferença também vai se repetir?", indagou.O parlamentar assinalou que as chuvas podem prejudicar a atividade econômica da região, como a existente no Vale do Açu, onde há o cultivo de banana, mamão e melão e também a criação de camarão.O senador José Agripino (DEM), que também representa o Rio Grande do Norte, alertou para o perigo de que, com as atuais inundações, as empresas que atuam nos locais afetados decidam se mudar para outro lugar."Se isso acontecer, quantos empregos perderemos?", perguntou Agripino.