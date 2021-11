Festival da Canção e da Cultura Potiguar abre inscrições Interessados terão dois meses para se inscrever na seleção que revela talentos potiguares.

A segunda edição do Festival da Canção e da Cultura Potiguar, realizado pela Assembleia Legislativa do RN, abre inscrições na próxima segunda-feira (4) e seguem até 3 de julho.



Os interessados deverão procurar a Secretaria de Educação de Parnamirim, Macau, Nova Cruz, ou Pau dos Ferros ou ainda o Cerimonial da Assembleia, em Natal. Os calouros também podem se inscrever pelos Correios.



Quem tiver uma canção inédita em português, e residir no Estado, pode participar em uma das duas categorias: Estudantes e Público Geral.



As canções inscritas serão selecionadas por um júri técnico. As 24 melhores de cada fase (12 em cada categoria) serão apresentadas no palco do Festival da Canção.



Os três selecionados em cada categoria viajam a Natal para a final, em 10 de dezembro. As fases eliminatórias do festival serão realizadas entre agosto e novembro nas cidades de Parnamirim, Macau, Nova Cruz e Pau dos Ferros.



Os três primeiros colocados de cada categoria receberão respectivamente os prêmios de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil na categoria Estudantes, e R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil para a de Público Geral. As escolas cujos alunos forem selecionados com as melhores músicas nas fases eliminatórias receberão um computador com impressora.



Os interessados podem ter mais informações pelos telefones 3232-5761 e

8701-3344.